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Chelsea transferde gözünü kararttı

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İngiliz ekibi, Robert Lewandowski, Erling Haaland ve Federico Chiesa gibi yıldız isimleri kadrosuna katmaya çalışacak

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Chelsea transferde gözünü kararttı
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Thomas Tuchel'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin hedefinde yıldız isimler bulunuyor.
Listenin başında Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski var. Olivier Giroud'yu Milan'a gönderen Chelsea, Polonyalı yıldızı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Bayern Münih ile önemli başarılara imza atan 32 yaşındaki forvet, Alman ekibi ile çıktığı 329 resmi maçta 294 kez fileleri sarstı ve 65 gol pası verdi.
Mavililerin hücum hattı için bir diğer hedefi ise Erling Haaland. Daha önce de Norveçli futbolcu için nabız yoklayan İngiliz ekibi, bu kez Borrusia Dortmund'un taleplerini karşılayacak bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Jadon Sancho'nun takımdan ayrılmasından rahatsız olan genç golcü de Chelsea'ye gitmeye sıcak bakabilir.
Sağ kanat bölgesine de transfer yapmayı hedefleyen Chelsea, Juventus ve İtalya Milli Takımı'ndaki başarılı oyunuyla dikkat çeken Federico Chiesa'yı kadrosuna katmaya çalışacak.
Bu transferde İngiliz ekibinin önündeki tek engel Juventus'un istediği bonservis bedeli.
Mavililer, 23 yaşındaki futbolcu için 85 milyon avroyu kasasından çıkarmak zorunda
 
 
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