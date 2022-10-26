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Chelsea son 16 turunu garantiledi

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Chelsea son 16 turunu garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi Sandro Scharer yönetti.

Müsabaka, 2-1'lik Chelsea üstünlüğüyle noktalandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Kovacic ve Havertz kaydetti.

Ev sahibi adına Adamu'nun golü puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla grupta puanını 10'a yükselten İngiliz ekibi, bitime bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DÜN GECE ALINAN SONUÇLAR

Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere): 1 – 2

Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 3 – 0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya) 0 – 4

Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1 – 1

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 3 – 1

B.Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) 0 – 0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail) 7 – 2

Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya): 4 – 3

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