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Chelsea, Silva ve Giroud ile devam dedi

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Chelsea, Silva ve Giroud ile devam dedi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı savunma oyuncusu ThiagoSilva ve Fransız golcü OlivierGiroud'un sözleşmelerini birer yıl uzattığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmelerdeki opsiyonun kullanılarak 36 yaşındaki ThiagoSilva ve 34 yaşındaki OlivierGiroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.
ThiagoSilva, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finali dahil olmak üzere 34 maçta Chelsea forması giydi ve 2 gol kaydetti.
OlivierGiroud ise 31 maçta 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere takımı adına 11 gol kaydetti.
 
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