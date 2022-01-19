Chelsea'nin kan kaybı sürüyor

Chelsea, Premier Lig'deki kötü gidişata 'dur' diyemiyor.
24'üncü haftada Brighton'a konuk olan Londra ekibi, öne geçmesine rağmen rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Tuchel'in ekibi, zirve yarışında bir yara daha almış oldu.
Son 9 lig maçının sadece ikisini kazanan Chelsea, bu süreçte 16 puan kaybetti.
Mavililer, ligin 14. haftasını lider kapatmıştı. West Ham mağlubiyetiyle başlayan olumsuz tablo, Chelsea'yi hedefinden uzaklaştırdı.
Alınan 5 beraberlik ve geçen hafta sonundaki Manchester City yenilgisi, Londra ekibinin şampiyonluk umutlarını azalttı.
Chelsea, bir sonraki lig maçını pazar günü sahasında Tottenham'a karşı oynayacak.
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