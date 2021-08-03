banner583
Bazı polisler takdiri hak ediyor
Bazı polisler takdiri hak ediyor
75 0
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
Lexus'un çarpıcı üstsüzü satışa sunuldu
74 0
 
Durak mı çöplük mü?
Durak mı çöplük mü?
38 0
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
79 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
53 0
31 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
357 0
banner661

Chelsea Lukaku için gözünü kararttı

banner476

Premier Lig ekibi Chelsea, gözünü Romelu Lukaku'ya çevirdi. İngiliz ekibinin, Belçikalı forvet için Inter'e 85 milyon pound'un yanı sıra Marcos Alonso'yu önereceği iddia ediliyor

banner666
Chelsea Lukaku için gözünü kararttı
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listesinde birçok futbolcu bulunan mavililer, ilk olarak forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
İtalyan basınına göre, İngiliz ekibinin hedefinde Inter forması giyen RomeluLukaku var. Hücum hattında sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Thomas Tuchel, Belçikalı golcü ile bu problemi çözmeyi hedefliyor.
28 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlamaya hazırlanan yönetimin, Inter'in kapısını 85 milyon pound ile çalacağı belirtildi. Chelsea'nin ayrıca, Lukaku'yu transfer etmek için MarcosAlonso'yu da önereceği öne sürülüyor.
Bu transferin önündeki tek engel ise yıldız futbolcunun kulübünde mutlu olması olarak görülüyor.
RomeluLukaku geçen sezon Inter'in lig şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı.
İtalyan ekibi ile 44 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 30 kez fileleri sarsıp 10 da gol pası vermişti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.