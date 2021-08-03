Chelsea Lukaku için gözünü kararttı

Premier Lig ekibi Chelsea, gözünü Romelu Lukaku'ya çevirdi. İngiliz ekibinin, Belçikalı forvet için Inter'e 85 milyon pound'un yanı sıra Marcos Alonso'yu önereceği iddia ediliyor

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listesinde birçok futbolcu bulunan mavililer, ilk olarak forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor.

İtalyan basınına göre, İngiliz ekibinin hedefinde Inter forması giyen RomeluLukaku var. Hücum hattında sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Thomas Tuchel, Belçikalı golcü ile bu problemi çözmeyi hedefliyor.

28 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlamaya hazırlanan yönetimin, Inter'in kapısını 85 milyon pound ile çalacağı belirtildi. Chelsea'nin ayrıca, Lukaku'yu transfer etmek için MarcosAlonso'yu da önereceği öne sürülüyor.

Bu transferin önündeki tek engel ise yıldız futbolcunun kulübünde mutlu olması olarak görülüyor.

RomeluLukaku geçen sezon Inter'in lig şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı.

İtalyan ekibi ile 44 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 30 kez fileleri sarsıp 10 da gol pası vermişti.

