Chelsea Lukaku için gözünü kararttı

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listesinde birçok futbolcu bulunan mavililer, ilk olarak forvet bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
İtalyan basınına göre, İngiliz ekibinin hedefinde Inter forması giyen RomeluLukaku var. Hücum hattında sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Thomas Tuchel, Belçikalı golcü ile bu problemi çözmeyi hedefliyor.
28 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlamaya hazırlanan yönetimin, Inter'in kapısını 85 milyon pound ile çalacağı belirtildi. Chelsea'nin ayrıca, Lukaku'yu transfer etmek için MarcosAlonso'yu da önereceği öne sürülüyor.
Bu transferin önündeki tek engel ise yıldız futbolcunun kulübünde mutlu olması olarak görülüyor.
RomeluLukaku geçen sezon Inter'in lig şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı.
İtalyan ekibi ile 44 resmi maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 30 kez fileleri sarsıp 10 da gol pası vermişti.
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