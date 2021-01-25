Chelsea Lampard ile yollarını ayırdı

Chelsea menajeri Frank Lampard'ın görevine son verdi, en güçlü aday PSG eski teknik direktörü Thomas Tuchel

İngiltere Premier Ligi'nde oynadığı son sekiz maçın beşini kaybeden Chelsea, Menajer Frank Lampard'ın görevine son verdi. Lampard'ın yerine göreve Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü Thomas Tuchel'in getirilebileceği bildiriliyor.

Chelsea, 42 yaşındaki eski futbolcusu Frank Lampard yönetiminde Premier Lig'de dokuzuncu sıraya gerilemişti.

Kulübün sahibi Roman Abromoviç tarafından yapılan açıklamada, "Bu hem Frank ile olan mükemmel kişisel ilişkimden hem de kendisine çok büyük saygı duyduğum için zor bir karardı. Frank şahsiyetli ve çok yüksek çalışma ahlâkı olan biriydi. Ancak bu koşullarda en iyisi menajeri değiştirmek" dedi.

Chelsea halen Premier Lig'de lider Manchester United'ın 11 puan gerisinde.

Mavi Beyazlılar, Lampard yönetimindeki son maçında, Federasyon Kupası'nda LutonTown'u 3-1 yenerek turu geçmişti.

Transferde 220 milyon sterlin harcadı

Frank Lampard 2019'da Chelsea'yle üç yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea, Lampard yönetiminde ilk sezonunda transfer yasağına karşın Federasyon Kupası'nda final oynadı, ligi de dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Chelsea sezon başında Ben Chillwell, KaiHavertz ve TimoWerner'in de aralarında bulunduğu yeni transferler için 220 milyon sterlin harcamasına karşın, istenen sonuçları alamadı.

Tuchel, PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarmıştı

Chelsea'demenajerlik için adı geçen Alman teknik direktör Tuchel ise Paris Saint-Germain'i geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkarmıştı.

47 yaşındaki Tuchel bu başarısından beş ay sonra görevden alınmış ve yerine erski Tottenham Menajeri MauricioPochettino getirilmişti.

Tuchel ise PSG'den önce, Borussia Dortmund, Mains ve Augsburg takımlarını çalıştırmıştı.

