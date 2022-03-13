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Chelsea'den üst üste 5. galibiyet

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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti

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Chelsea'den üst üste 5. galibiyet
Bir maç eksiği bulunan takımlar arasındaki mücadelede, 3. sıradaki Chelsea, puan tablosunun orta sıralarındaki Newcastle United'ı ağırladı.
Londra ekibi, Havertz'in 89. dakikada attığı golle ligde arka arkaya 5. galibiyetini aldı.
Chelsea puanını 59'a yükseltirken, Newcastle United 31 puanda kal
 
 
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