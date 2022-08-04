Chelsea'den orta sahaya 18'lik transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa’dan Carney Chukwuemeka’yı kadrosuna kattı

Chelsea transfer çalışmalarına devam ediyor. Maviler, RaheemSterling, KalidouKoulibaly ve GabrielSlonina'yı kadrosuna kattıktan sonra 18 yaşındaki CarneyChukwuemeka ile de 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferinin ardından Chelsea’nin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan genç orta saha oyuncusu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oldukça yoğundu ama son birkaç gündür Chelsea'yi aklımdan çıkaramadım. Bu yüzden her şey bittiği için mutluyum ve rahatladım. Çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak, takım arkadaşlarım ile tanışmak ve Chelsea ile kupalar kazanmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Chelsea Kulübü Başkanı ToddBoehly ise "Carney, Avrupa'nın en heyecan verici genç oyuncularından biri. Bu yüzden onun StamfordBridge'de oynamasını dört gözle bekliyoruz. Onu Chelsea'ye getirebildiğimiz, yeni sezon ve sonrası için böyle yetenekli bir genç ismi kadromuza ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

