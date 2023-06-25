Chelsea'den Manchester United'a ret

Chelsea, Manchester United'ın Mason Mount için verdiği 55 milyon Sterlinlik üçüncü teklifini de reddetti. Maviler, Mount için 60 milyon Sterlinin üstünde bir teklif bekliyor

Mancherster United'ın yıldız oyuncu Mason Mount için verdiği 55 milyon sterlinlik üçüncü transfer teklifini Chelsea yine reddetti. Mavilerin Mount için beklentisi en az 60 milyon sterlin.

Chelsea teklifi reddetsede genç oyuncu, "Kırmızı Şeytanlar"da oynamaya istekli. Mason Mount, Erik ten Hag'ın takımında kilit oyuncu olacağını düşünüyor.

İkili ilk kez Erik ten Hag Ajax'ın başında iken karşılaşmıştı. Mount 2018 yılında Vitesse'de oynarken, Ajax'ı 3-2 yendikleri maçta üçüncü golü kaydetmişti.

Erik ten Hag, Ajax'ı çalıştırırken Mason Mount'u kiralamak için girişimde bulunmuştu.

