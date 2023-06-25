banner913
banner932
Türkiye, KKTC'ye akacak
Türkiye, KKTC'ye akacak
283 0
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi
115 0
 
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
28 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü
64 0
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
UBP’de seçim sonrası kurultay gündeme gelebilir
108 0
“Kazanacağıma inancım tam”
“Kazanacağıma inancım tam”
15 0
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
“Toplumun tüm kesimleri bu pazar ders verecek”
20 0
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
“KKTC’ye tarihinde görülmemiş icraatlar gelmeye başladı”
11 0
banner915

Chelsea'den Manchester United'a ret

banner476

Chelsea, Manchester United'ın Mason Mount için verdiği 55 milyon Sterlinlik üçüncü teklifini de reddetti. Maviler, Mount için 60 milyon Sterlinin üstünde bir teklif bekliyor

banner825
Chelsea'den Manchester United'a ret
Mancherster United'ın yıldız oyuncu Mason Mount için verdiği 55 milyon sterlinlik üçüncü transfer teklifini Chelsea yine reddetti. Mavilerin Mount için beklentisi en az 60 milyon sterlin.
Chelsea teklifi reddetsede genç oyuncu, "Kırmızı Şeytanlar"da oynamaya istekli. Mason Mount, Erik ten Hag'ın takımında kilit oyuncu olacağını düşünüyor.
İkili ilk kez Erik ten Hag Ajax'ın başında iken karşılaşmıştı. Mount 2018 yılında Vitesse'de oynarken, Ajax'ı 3-2 yendikleri maçta üçüncü golü kaydetmişti.
Erik ten Hag, Ajax'ı çalıştırırken Mason Mount'u kiralamak için girişimde bulunmuştu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.