Chelsea'de Lukaku krizi sürüyor

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'deRomeluLukaku krizi devam ediyor. Teknik direktör Thomas Tuchel ile sorun yaşayan Belçikalı golcünün takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü

Chealsea'de teknik direktör Thomas Tuchel ve RomeluLukaku arasında yaşanan gerilim devam ediyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La GazettadelloSport'ta, 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Haberde, teknik direktör Thomas Tuchel ile sorun yaşayan Belçikalı golcünün eski hocası AntonioConte'nin çalıştırdığı Tottenham'a gitmek istediği belirtildi.

Yıldız oyuncu, Premier Lig'de daha önce West Bromwich, Everton ve Manchester United formaları giymişti.

Londra ekibinde yaşanan kriz, Lukaku'nun basın açıklamalarıyla başlamıştı. Yıldız oyuncu, teknik direktör Tuchel'i eleştirmişti.

Takımda mutlu olmadığını söyleyen golcü futbolcu, Liverpool maçı kadrosuna alınmamıştı.

Teknik direktör Thomas Tuchel ise, "O hala bizim oyuncularımızdan biri ve her zaman bir geri dönüş yolu vardır" ifadesini kullanmıştı.

RomeluLukaku sezon başından 115 milyon euro karşılığında Inter'den, Chelsea'ye dönmüştü. Bu sezon "Mavililer"le tüm kulvarlarda 18 resmi maça çıkan Belçikalı futbolcu, 7 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.



