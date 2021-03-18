Chelsea 7 yıl sonra çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea, sahasında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek, 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Chelsea ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan, Daniele Orsato'nun düdük çaldığı mücadele, 2-0'lık Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı. Chelsea'ye galibiyeti getiren goller Hakim Ziyech ve Emerson'dan geldi. Dakikalar 81'i gösterirken, Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Savic, rakibine yaptığı müdahale gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonuçla rakibini kupanın dışına iten Thomas Tuchel'in ekibi, Devler Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdırdı ve çeyrek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2013-2014 sezonunda çeyrek final aşamasını gören Chelsea, o sezon yarı finale de çıkmayı başarmış ve Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ine boyun eğmişti. Londra devi, 2012 yılında ise Roberto Di Matteo önderliğinde kupanın sahibi olmayı başarmıştı.