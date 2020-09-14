Cengiz Ünder'e dev talip

Cengiz Ünder, adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya'nın Roma takımında güzel futboluyla göz dolduran Milli futbolcuya, İngiltere'den bir talip daha var.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Ünder için Leicester City'nin devreye girdiği belirtildi. Haberde Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Premier Lig ekibinin Milli futbolcu için 25 milyon Avro verebileceği belirtildi.
Cengiz Ünder'in adı yaz transfer sezonunda 2 Premier Lig takımıyla da anılmıştı. 23 yaşındaki oyuncuyu isteyenler arasında Manchester United ve Newcastle United yer alıyordu. Ünder'i kadrosuna katmak isteyen bu 2 kulüp de oyuncuyu kiralama peşinde.
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma Kulübü ise takımların kiralama teklifine sıcak bakmıyor. Başkent ekibi, Napoli'den ArkadiuszMilik'i renklerine katmak için kaynak yaratmak amacıyla Cengiz'i bonservisi ile satmak istiyor. İtalya'daki ilk sezonunda 26 maçta 7 gol atan Cengiz' Ünder, daha sonra sakatlıklar nedeniyle beklentilerin uzağında kalmıştı.
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