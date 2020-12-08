Türkiye A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimini değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, "Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ve Norveç görünüyor" dedi

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrası oluşan tabloyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Rakipler hakkında tüm bilgileri toplayacaklarını belirten Güneş, grup birinciliği için oynayacaklarını söyledi.

Detaylı analizler yapacaklarına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Oynayacağımız takımların hepsini önemsiyoruz. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için olağanüstü çalışmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Şenol Güneş ayrıca, "Hangi rakip olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle, oyunumuzla ülkemizi iyi tanıtmak amacındayız" şeklinde konuştu.

"Girdiğimiz bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz" diyen Güneş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' Başarı ise başaracağım diye başlayarak, sonunda başardım diyebilenindir" ifadesini de kullandı.

Şenol Güneş mesajını, "Söz konusu Türkiye ise gerisi teferruat olmalıdır" cümlesiyle tamamladı.



