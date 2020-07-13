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CAS'tan Manchester City’ye iyi haber

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Manchester City'e verilen Avrupa kupalarından men cezası CAS tarafından kaldırıldı. CAS, İngiliz devine verilen 30 milyon Euro para cezasını da 10 milyon Euoya indirdi

CAS'tan Manchester City’ye iyi haber
13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:18

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın finansal fairplay kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiliz ekibi Manchester City'ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı kaydedildi.

CAS, Manchester temsilcisine verilen 30 milyon Euro para cezasını da 10 milyon Euoya indirdi.

Liverpool'un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

UEFA, 14 Şubat'ta Manchester City Kulübüne finansal fairplay kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası verildiğini duyurmuştu.

Manchester City Kulübü ise karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.

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