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Cadiz-Barcelona maçı kalp krizi nedeniyle 30 dakika durdu

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında oynanan Cadiz-Barcelona maçı, bir taraftarın kalp krizi geçirmesinden dolayı yarım saat durduruldu. Karşılaşmayı konuk Barcelona, 4-0 kazandı

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Cadiz-Barcelona maçı kalp krizi nedeniyle 30 dakika durdu

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Barcelona, 55. dakikada Frenkie de Jong'un golüyle 1-0 öne geçti.

Memphis Depay'ın yerine 57. dakikada oyuna giren Robert Lewandowski, 65. dakikada takımın ikinci golünü kaydetti. La Liga'da son 4 haftadır gol atan Polonyalı forvet Lewandowski, toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

Karşılaşmaya damgasını vuran olay ise 80. dakikada yaşandı. Cadiz tribünlerinde yaşlı bir taraftarın kalp krizi geçirmesi sonrasında her iki kulübün sağlık ekipleri ve futbolcular, acil müdahaleyi yapmak için seferber oldu.

Cadiz kalecisi Jeremias Ledesma, Barcelona yedek kulübesinden aldığı defibrilatör (şok cihazı) ile tribüne atlayarak, sağlık ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Olay sırasında tribünlerde ve sahada tam bir sessizlik hakim olurken, futbolcular soyunma odasına gitti.

İspanyol basını, ambulansla hastaneye götürülen taraftarın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Yaklaşık 30 dakika duran oyun futbolcuların sahaya dönmesiyle yeniden başlayarak son 10 dakikası oynandı.

Maçın 86. dakikasında Ansu Fati ve uzatmalarda Ousmane Dembele'nin (Dk. 92) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılan Barcelona puanını 13'e çıkartarak, maç fazlasıyla Real Madrid'in (12) önünde liderliğe yükseldi.

Henüz ligde puanı bulunmayan Cadiz ise son sırada kaldı.

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