Buse Savaşkan finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin elit milli atleti Buse Savaşkan, Türkiye adına yarıştığı kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci Türk sporcu olan Buse Savaşkan'ın yer alacağı final 4 Ağustos Pazar 20.55'te başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.