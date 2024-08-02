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Buse Savaşkan finalde

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Buse Savaşkan finalde
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizin elit milli atleti Buse Savaşkan, Türkiye adına yarıştığı kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci Türk sporcu olan Buse Savaşkan'ın yer alacağı final 4 Ağustos Pazar 20.55'te başlayacak.
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