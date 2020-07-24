Burak Yılmaz Lille'de

Beşiktaş'tan 8 milyon lira alacağından vazgeçen Burak Yılmaz, bonservisiyle birlikte Lille'e transfer oldu

Beşiktaş'ta beklenen görüşme gerçekleşti ve Burak Yılmaz bonservisini alarak Lille'e transfer oldu.

Sezonun sonra ermesine kısa bir süre kala Fransız ekibinden teklif alan tecrübeli golcü, yönetimle görüşerek alacaklarına karşılık bonservisini istedi.

Beşiktaş yönetimi de 12 milyon lira alacağı bulunan tecrübeli golcünün, 8 milyon liradan feragat etmesine karşılık bonservisini vermeyi kabul etti. Kalan 4 milyon lira için de bir ödeme planı belirlendi.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı son lig maçına çıkmayacak olan Burak Yılmaz, Türkiye'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fransa'ya giderek yeni takımına imza atacak.

