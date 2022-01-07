Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

Spor dünyasında arka arkaya gelen koronavirüs haberlerine bir yenisi eklendi.
Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Yılmaz, haberi "Pozitif (+)" metnini içeren bir paylaşımla duyurdu.
Tecrübeli golcü, takımının Lens ile oynadığı kupa maçında kadroda yer almamıştı.
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