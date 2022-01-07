Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

Lille'de forma giyen Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Spor dünyasında arka arkaya gelen koronavirüs haberlerine bir yenisi eklendi.

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sosyal medya hesbından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yılmaz, haberi "Pozitif (+)" metnini içeren bir paylaşımla duyurdu.

Tecrübeli golcü, takımının Lens ile oynadığı kupa maçında kadroda yer almamıştı.

