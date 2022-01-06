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Burak Yılmaz Fransa'da 11. Sırada

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Burak Yılmaz Fransa'da 11. Sırada
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L'Equipe gazetesi, Fransız futbolundaki en önemli 30 kişiyi belirledi. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, bu listede 11'inci sırada yer aldı.
36 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. 28 lig maçında 16 gol, 5 asistleLille'i zirveye taşıyan Burak, Fransızları kendisine hayran bırakmıştı.
Milli futbolcu; ZinedineZidane, Paul Pogba ve Thierry Henry gibi Fransa'nın yıldız isimlerini geride bıraktı. Sözleşmesi Haziran'da bitecek Burak, bu sezon 23 karşılaşmada 6 kez fileleri sarstı.
Listenin en tepesinde Paris Saint Germain'in genç yıldızı KylianMbappé var. Karim Benzema ikinci, LionelMessi ise üçüncü sırada yer aldı. 
 
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