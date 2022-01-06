Burak Yılmaz Fransa'da 11. Sırada

L'Equipe gazetesi, Fransız futbolundaki en önemli 30 kişiyi belirledi. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, bu listede 11'inci sırada yer aldı.
36 yaşındaki futbolcu, geçen sezon takımıyla Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı. 28 lig maçında 16 gol, 5 asistleLille'i zirveye taşıyan Burak, Fransızları kendisine hayran bırakmıştı.
Milli futbolcu; ZinedineZidane, Paul Pogba ve Thierry Henry gibi Fransa'nın yıldız isimlerini geride bıraktı. Sözleşmesi Haziran'da bitecek Burak, bu sezon 23 karşılaşmada 6 kez fileleri sarstı.
Listenin en tepesinde Paris Saint Germain'in genç yıldızı KylianMbappé var. Karim Benzema ikinci, LionelMessi ise üçüncü sırada yer aldı.
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