Buffon yıllara meydan okuyor

Efsane eldiven Gianluigi Buffon, gösterdiği üstün performansla yıllara meydan okuyor. İtalya Kupası'nda Inter'e 2-1 mağlup olan Parma'da 44 yaşındaki kalecinin performansı göz doldurdu

Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon, kariyerine başladığı kulüp olan Parma'da son dönemini yaşıyor.

22 Aralık 1996 yılında Parma formasıyla San Siro'da AC Milan'a karşı oynadıktan tam 27 yıl sonra yeniden aynı formayla sahaya adım atarak, Inter karşısındaki yerini aldı.

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Interle karşılaşan Parma'da deneyimli kaleci Buffon'un performansı göz doldurdu. Ancak Parma, uzatma periyodunda Francesco Acerbi'nin golüne engel olamadı ve mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Her şeye rağmen 44 yaşındaki Buffon'un performansı, tüm futbolseverlerden alkış almaya devam ediyor. İtalyan eldiven bu sezon 4 resmi maçta forma giydi.

