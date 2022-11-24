Brezilya, Richarlison’la kazandı

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'ye fırtına gibi başladı. Sambacılar, Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti

Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, Katar 2022'ye fırtına gibi başladı.

Brezilya ile Sırbistan Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Brezilya sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı.

Karşılaşmada Sambacılara galibiyeti getiren golleri 63 ve 73. dakikalarda Richarlison kaydetti.

Bu sonuçla Brezilya, Dünya Kupası'na 3 puanla başlangıç yaptı ve ilk sıraya yerleşti. Puansız Sırbistan ise grupta son sırada kaldı.

G Grubu'nda oynanan diğer maçta ise İsviçre, Kamerun'u 1-0 yenmişti.



