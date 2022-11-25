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Brezilya'da Neymar ve Danilo şoku

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Brezilya Milli Takımı'nda Neymar ve Danilo şoku yaşanıyor. İki futbolcunun da İsviçre maçında oynaması beklenmiyor

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Brezilya'da Neymar ve Danilo şoku
Dünya Kupası grup maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Brezilya sakatlıklarla boğuşuyor.
Sambacılarda Neymar, Sırbistan maçının 80. dakikasında sakatalanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun İsviçre maçını kesin olarak kaçıracağı öğrenildi. Brezilya'da Danilo'nun da sakatlıktan dolayı İsviçre maçını kaçırması bekleniyor.
Takım doktoru Rodrigo Lasmar gazetecilere verdiği demeçte "Bir sonraki maçı kesinlikle kaçıracaklar ve Dünya Kupası'nda tekrar oynayabilmeleri için forma girmeleri için tedavi görecekleri için dikkatli olacağız.'' açıklamasını yaptı.
Brezilya'da bu 2 futbolcuya ek olarak hasta olan Antony ve Lucas Paqueta'nın da İsviçre maçını kaçırabileceği öğrenildi.
Brezilya G Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre ile karşılaşacak.
 
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