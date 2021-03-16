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Brezilya'da 'Maracana' tartışması

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Dünyaca ünlü Maracana Stadı'nın adının değiştirilmek istenmesine tepki var. Brezilyalılar, Gerçek adı MarioFilho olan stadyumun ismini 'Kral Pele' olarak değiştirmek isteyen eyalet meclisine, tepki gösterdi

Brezilya'da 'Maracana' tartışması
Maracana Stadı, Brezilya'da gündemde.
Rio De Jenerio kentinde yer alan ünlü futbol mabedinin adı, eyalet meclisi tarafından 'Kral Pele' ismiyle değiştirildi.
Bu değişiklik ülkedeki bir çok sporseverin tepkisine neden oldu.
Brezilyalılar, 1966 yılında MarioFilho ismi verilen bu dev yapıtın adının aynı kalmasını ve Filho'nun emeklerinin unutulmamasını istiyor.
Buna karşılık, Rio Eyalet Meclisi de, stadyumun adını daha bilinir hale getirmek ve futbol efsanesi Pele'yi onurlandırmak için değişiklik yaptığını ifade ediyor.
MarioFilho'nun torunu bu değişikliğe karşı çıkanlardan.
73 yaşında olan torun MarioNeto, "Pele Maracana'yı değil, Maracana Pele'yi büyük yaptı" açıklamasında bulundu.
1950 Dünya kupası için inşa edilen Stadyum, temelinin atılmasından 17 sene sonra tam olarak bitirilebilmişti.
Bu dev yapıtın inşa edilmesi için büyük çaba harcayan ve çeşitli kampanyalar yürüten gazeteci MarioFilho'nun adı da ölümünün ardından stadyuma verilmişti.
Stadyumun yeni ismiyle ilgili son kararı, Rio valisi verecek.
 
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