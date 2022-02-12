Bochum'dan Bayern Münih’e büyük darbe

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, deplasmanda Bochum'a 4-2 yenildi. Ev sahibi ekip, 4 golünü de mücadelenin ilk yarısında atarken Bayern'in 2 golünü Robert Lewandowski kaydetti

Bayern Münih, Bundesliga’nın 22. haftasında Vonvovia Ruhr Stadı’nda Bochum’a konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bochum bu gole 14. dakikada Christopher Antwi-Adjei ile cevap verdi ve 1-1’lik beraberliği sağladı.

Hücumda etkisini sürdüren Bochum, 38. dakikada Jürgen Locadia, 40. dakikada Cristian Gamboa ve 44. dakikada Gerrit Holtmann ile üst üste 3 gol buldu ve ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı kapatmaya çalışan Bayern Münih 75. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle durumu 4-2 yaptı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Bochum karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih bu sezon dördüncü mağlubiyetini alarak 52 puanda kaldı. Bochum ise puanını 28’e çıkardı ve 11 sırada bulunuyor.

Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Eintracht Frankfurt’u 2-0, Borussia Mönchengladbach sahasında Augsburg’u 3-2, Greuther Fürth de sahasında Hertha Berlin’i 2-1 yendi. Freiburg-Mainz maçı ise 1-1 berabere tamamlandı.