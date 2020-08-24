Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak.
Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak.
İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem DanieleDoveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden MatteoPasseri ile DarioCecconi gerçekleştirecek. GianpaoloCalvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.
Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.
Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.
Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan LorisKarius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri FabriceN'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.
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