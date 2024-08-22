Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk oldu.
Siyah beyazlılar, 3-1 öne geçtiği maçta sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Temsilcimizin golleri 21 ve 52. dakikalarda Gedson Fernandes ve 55. dakikada Musrati'den geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
17. dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağdan gelen ortada Aliseda arka direkte topa vurdu. Kaleci Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağın kaleye girmesine Paulista izin vermedi.
21. dakikada Steffen'in ceza sahası önünden savunmanın arasından attığı topla buluşan Vladi'nin şutunda, kaleci Mert Günok topun sahibi oldu.
GOL Aynı dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Paulista'nın savunmadan gönderdiği uzun topla ceza sahasının sol çaprazında buluşan Gedson Fernandes, ceza sahasına girerek çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
GOL 34. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Mahmoud'un ceza sahası sağ çaprazına attığı topu Zanotti tek pasta ön direğe gönderdi. Altıpasın sağ çaprazına koşu yapan Bislimi, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL 52. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Al Musrati ceza yayı önündeki Rafa Silva'ya pasını verdi, Portekizli oyuncu, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, düzgün bir şutla pozisyonu gole çevirdi: 1-2.
GOL 55. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı köşe atışında Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.
GOL 57. dakikada Lugano'nun golü geldi. Aliseda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
GOL 64. dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Zanotti'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topu Paulista ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-3.
65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes aut çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi. Kaleci Saipi, Rafa Silva'nın altıpas önünden şutunda topu ayaklarıyla çeldi.
77. dakikada Rafa Silva'nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği ve savunmadan seken topa Onana kafayla vurdu. Kaleci son anda topu tokatlayarak gole izin vermedi.
Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.