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Beşiktaş, Malmö'yü ikinci yarıda yıktı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibimizin gollerini Muci ve Semih Kılıçsoy attı

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Beşiktaş, Malmö'yü ikinci yarıda yıktı
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Tüpraş Stadı'nda oynanan ve TRT 1'den canlı yayınlanan kritik mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

İkinci yarının son 20 dakikasında yapılan oyuncu değişiklikleriyle etkinliğini artıran Beşiktaş, aradığı golü Ernest Muci ile buldu.

Siyah-beyazlı ekibimiz, 76. dakikada Muci'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Arnavut oyuncu, böylece son 3 maçta da fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, 84. dakikada genç oyuncu Semih Kılıçsoy'un ceza sahası dışında attığı güzel golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Böylece Ciro İmmobile'nin yokluğunda ileri uça geçen Semih, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Konuk ekip Malmö, Soren Rieks ile 90+3'te farkı 1'e indirdi: 2-1

Kalan sürede skor değişmedi ve rakibini 2-1 yenen Beşiktaş, 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Rakip Malmö ise 3 puanda kaldı.

Nefes aldı

Ligde Galatasaray ve Kasımpaşa karşısında aldığı üst üste yenilgilerle şampiyonluk yarışında yara alan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da ise Olimpik Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek peş peşe ikinci galibiyetini elde etti.

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