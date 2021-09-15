Beşiktaş, mağlubiyetle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın serüveni başladı. Siyah-beyazlılar ilk sınavına Borussia Dortmund karşısında çıktı.
Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Alman temsilcisi Borussia Dortmund 2-1 kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.
Bu sonuçla Borussia Dortmund, Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken temsilcimiz Beşiktaş ise ilk maçından puan çıkaramadı.
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kevin Nkoudou, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemedi.
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