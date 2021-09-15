Beşiktaş, mağlubiyetle başladı

3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund 2-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın serüveni başladı. Siyah-beyazlılar ilk sınavına Borussia Dortmund karşısında çıktı.



Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Alman temsilcisi Borussia Dortmund 2-1 kazandı.



Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.



Bu sonuçla Borussia Dortmund, Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken temsilcimiz Beşiktaş ise ilk maçından puan çıkaramadı.



Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kevin Nkoudou, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemedi.