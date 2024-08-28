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Beşiktaş, Lugano’yu ağırlıyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Necip Uysal karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Beşiktaş, Lugano’yu ağırlıyor
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Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan RaduPetrescu yönetecek.
İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.
Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.
 
 
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