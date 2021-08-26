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Beşiktaş'ın rakipleri belirlendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti

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Beşiktaş'ın rakipleri belirlendi

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Monaco eşleşmesinde turu geçen tarafın Ukrayna ekibi olmasının ardından grup kuralarında 4. torbada yer aldı.

Çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, C Grubu'nda Portekiz'in Sporting, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Hollanda'nın Ajax ekipleriyle eşleşti.

Gruplardaki tüm eşleşmeler şu şekilde:

A Grubu: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge

B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C Grubu: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff

E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

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