Beşiktaş'ın rakipleri belirlendi

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Monaco eşleşmesinde turu geçen tarafın Ukrayna ekibi olmasının ardından grup kuralarında 4. torbada yer aldı.
Çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, C Grubu'nda Portekiz'in Sporting, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Hollanda'nın Ajax ekipleriyle eşleşti.
Gruplardaki tüm eşleşmeler şu şekilde:
A Grubu: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge
B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan
C Grubu: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş
D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff
E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev
F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys
G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg
H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö