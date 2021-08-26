Beşiktaş'ın rakipleri belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Monaco eşleşmesinde turu geçen tarafın Ukrayna ekibi olmasının ardından grup kuralarında 4. torbada yer aldı. Çekilen kuralar sonucunda Beşiktaş, C Grubu'nda Portekiz'in Sporting, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Hollanda'nın Ajax ekipleriyle eşleşti. Gruplardaki tüm eşleşmeler şu şekilde: A Grubu: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan C Grubu: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö