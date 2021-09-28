Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax’a konuk oldu.
Amsterdam’da Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.
Karşılaşma, 2-0’lık Ajax üstünlüğüyle noktalandı.
Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 17’de Berghuis ve 43’te Haller’den geldi.
Bu sonuçla temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda ikinci maçından da puansız ayrıldı.
İlk maçında deplasmanda Sporting’i 5-1’le deviren Ajax ise 6 puana ulaştı.
Temsilcimiz Beşiktaş, 19 Ekim’de İstanbul’da Sporting’i ağırlayacak.