banner583
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü
7 0
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
962 0
 
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
15 0
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
15 0
9 0
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
14 0
Cihangir, evinde mutlu
Cihangir, evinde mutlu
36 0
banner661

Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü

banner476

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a 2-0 mağlup oldu

Beşiktaş, Holanda'dan da eli boş döndü

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, Ajax’a konuk oldu.

Amsterdam’da Johan Cruyff Arena’da oynanan mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.

Karşılaşma, 2-0’lık Ajax üstünlüğüyle noktalandı.

Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 17’de Berghuis ve 43’te Haller’den geldi.

Bu sonuçla temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda ikinci maçından da puansız ayrıldı.

İlk maçında deplasmanda Sporting’i 5-1’le deviren Ajax ise 6 puana ulaştı.

Temsilcimiz Beşiktaş, 19 Ekim’de İstanbul’da Sporting’i ağırlayacak. 

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.