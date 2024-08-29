Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı temsilcimiz turladı. 3-3'ün rövanşında Lugano'yu 5-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.
Beşiktaş maça; Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'a turu getiren goller; 7 ve 71'de Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ile 90+2'de Salih Uçan'dan geldi.
Lugano'nun tek sayısını ise 59'da Vladi kaydetti.
Temsilcimiz Beşiktaş bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde turlarken, Lugano yoluna UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.