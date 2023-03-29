Berisha değerini ikiye katladı

Transfermarkt, Bundesliga'daki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.
Güncelleme sonrası en önemli artışın yaşandığı futbolculardan biri de MergimBerisha oldu.
Piyasa değeri 6 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun, güncelleme sonrası değeri 12 milyon euroya ulaştı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan MergimBerisha yeni takımında 19 maçta 8 gol atıp, 4 de asist yaptı.
MergimBerisha gösterdiği performansla Alman Milli Takımı’nda aday kadroya çağrılmıştı.
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