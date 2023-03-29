Berisha değerini ikiye katladı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha'nın piyasa değerinde önemli bir artış yaşandı

Transfermarkt, Bundesliga'daki futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

Güncelleme sonrası en önemli artışın yaşandığı futbolculardan biri de MergimBerisha oldu.

Piyasa değeri 6 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun, güncelleme sonrası değeri 12 milyon euroya ulaştı.

Sezon başında Fenerbahçe'den Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralanan MergimBerisha yeni takımında 19 maçta 8 gol atıp, 4 de asist yaptı.

MergimBerisha gösterdiği performansla Alman Milli Takımı’nda aday kadroya çağrılmıştı.

