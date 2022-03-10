UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında PSG'yi 3-1 yenen Real Madrid'e çeyrek final biletini getiren golleri atan Karim Benzema, tarihe geçti. 34 yaşındaki Fransız golcü, Devler Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda, İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı. Dev mücadeleye Fransız golcüler damga vurdu.

KylianMbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.

İspanyol devine turu getiren golleri kaydeden 34 yaşındaki Fransız golcü Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Öte yandan Real Madrid formasıyla 309 gole ulaşan Fransız yıldız, DiStefano'yu (308 gol) geçerek eflatun-beyazlıların tüm zamanlardaki en golcü 3. futbolcusu unvanını da elde etti. İlk sırada 450 golle Cristiano Ronaldo, ikinci sırada ise 323 golle Raul var.



