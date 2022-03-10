Benzema tarihe geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda, İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı. Dev mücadeleye Fransız golcüler damga vurdu.
KylianMbappe'nin golüyle geriye düşen Real Madrid, Karim Benzema'nın golleriyle rakibini 3-1 yenerek tur biletini aldı.
İspanyol devine turu getiren golleri kaydeden 34 yaşındaki Fransız golcü Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.
Öte yandan Real Madrid formasıyla 309 gole ulaşan Fransız yıldız, DiStefano'yu (308 gol) geçerek eflatun-beyazlıların tüm zamanlardaki en golcü 3. futbolcusu unvanını da elde etti. İlk sırada 450 golle Cristiano Ronaldo, ikinci sırada ise 323 golle Raul var.
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