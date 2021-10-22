Benzema hakkında hapis cezası istemi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema hakkında, şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay tecilli hapis ve 75 bin avro para cezası talep edildi

Versailles Ceza Mahkemesi, Fransız futbolcu MathieuValbuena'ya şantaj yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada önceki gün başlayan duruşmalarda Benzema hakkında 10 ay tecilli hapis ve 75 bin avro para cezası istedi.

Aynı davada yargılanan 4 kişiden olayın kilit ismi olarak kabul edilen Mustafa Zouaoui için 4 yıl hapis ve 15 bin avro para cezası, Valbuena'nın telefonunda videoyu alan AxelAngot için 18 ay hapis ve 15 bin avro para cezası, şantajda aracı olan YounesHouass ve Karim Zenati için 18'er ay hapis ve 5'er bin avro para cezası talep edildi.

Fransız futbolcu Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan "MathieuValbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü DidierDeschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.

Benzema, 5,5 yılın ardından mayıs ayında yeniden Fransa Milli Takımı'na çağrılmıştı.

