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Benzema'dan 7 dakikada hat trick

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Real Madrid'in Valladolid'i 6-0 yendiği maçta Karim Benzema, 7 dakikada 3 gole imza attı

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Benzema'dan 7 dakikada hat trick
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La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Valladolid'i konuk etti. Eflatun beyazlılar karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Karşılaşmaya damga vuran Benzema oldu. Fransız golcü 29, 32 ve 39. dakikalarda Valladolid ağlarını sarstı.
Real Madrid'in diğer golleri 22 ve 65. dakikalarda Rodrygo, 90. dakikada Lucas Vazquez'den geldi.
Karşılamada 7 dakika içinde hat-trick yapan ve bu sezonki toplam gol sayısını 14'e çıkaran Benzema, La Liga'da gol krallığı yarışında, Getafe'de forma giyen Enes Ünal'ın (13 gol) önünde ikinci sıraya yükseldi.
Barcelona'da oynayan Robert Lewandowski 17 golle ilk sırada bulunuyor.
Diğer yandan 35 yaşındaki Fransız futbolcu Benzema, en az sürede hat-trick yapan futbolcular sıralamasında Real Madrid kulüp tarihinde birinci, La Liga'da ise 3. futbolcu oldu.
Benzema 65. dakikada yerini Eden Hazard'a bırakırken, 11 Eylül'den sonra ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda sahaya çıkan Belçikalı futbolcu, takımda bu zamana kadar kendisinden beklenileni veremediği için bir grup taraftar tarafından ıslıklandı.
La Liga'da puanını 59'a çıkaran ve 2. sırada bulunan Real Madrid, lider Barcelona'yı 12 puan geriden takip ediyor.
Valladolid ise 28 puanla 16. sırada yer alıyor.
 
 
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