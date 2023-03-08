Benfica kasasını doldurdu

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Devler Ligi son 16 turunda Club Brugge'u eleyen Portekiz ekibi, bu sezon Avrupa maçlarından yaklaşık 74 milyon euro kazandı
Eleme, play-off ve grup aşamasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan kırmızı beyazlılar, ilk olarak kasasına 51 milyon euro koydu.
Ardından son 16 turunda Club Brugge'u iki maçta da mağlup eden Benfica, bu galibiyetlerle 11 milyon euro daha kazanç sağladı.
Portekiz ekibi ayrıca çeyrek finale yükseldiği için de 12 milyon euro almaya hak kazandı.
Toplam 74 milyon euro elde eden kırmızı beyazlı kulüp, UEFA'nın televizyon gelirlerini de dağıtmasıyla adeta paraya doyacak.
Portekiz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Manchester City ile birlikte yenilgi yüzü görmeyen üç takımdan biri oldu.
Benfica bu sezon Avrupa'da oynadığı 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik aldı.
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