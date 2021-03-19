Believe’den, Tottenham'a darbe

Doğan Türk Birliği’nin eski futbolcusu Believe’in takımı Dinamo Zagreb, Tottenham'ı Avrupa Kupası dışına iterken, Beleive, 2. golün asistini yaparak takımının Tottenham'ı kupa dışına itmesinde büyük rol oynadı

Ülkemizde başta Doğan Türk Birliği olmak üzere birçok takımın formasını giyen ve sonrasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına transfer olan Believe, takımıyla İngiliz devlerinden Tottenham'ı Avrupa Kupası dışına itti. Beleive, mücadeleyi uzatmalara taşıyan 2.golün asistini yaparak takımının Tottenham'ı kupa dışına itmesinde büyük rol oynadı.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

StadionMaksimir'de oynanan mücadelenin normal süresi MislavOrsic'in 62, 82. dakikalarda attığı gollerle 2-0 ev sahibi lehine sonuçlandı.Uzatmanın 106. dakikasında Orsic ile bir gol daha bulan Zagreb, karşılaşmayı 3-0 kazandı ve ilk maçtaki 2-0'lık dezavantajına rağmen toplamda 3-2 üstünlük kurarak, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Dinamo'nun maçı uzatmalara götürmesini sağlayan golün asistini ise 75.dakikada oyuna giren Doğan Türk Birliği eski futbolcusu Believe yaptı.

