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Bayern Munih’in efsanesi hayatını kaybetti

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Bayern Münih, futbol efsanesi GerdMüller'in hayatını kaybettiğini açıkladı

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Bayern Munih’in efsanesi hayatını kaybetti
Futbol dünyası acı bir haberle sarsıldı.
Alman efsane GerdMüller, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Bayern Münih, "bombacı" lakaplı Müller'in sabah saatlerinde hayata gözlerini yumduğunu duyurdu.
Bayern adına 607 maça çıkan Müller, bu karşılaşmalarda 566 kez fileleri havalandırmıştı. Milli formayla da 68 maçta 62 gole imza atan efsane, 1974'te Dünya Kupası'nı kaldıran kadronun en önemli üyelerinden biriydi.
GerdMüller, 1970 yılında Ballond'Or ödülünün sahibi olmuştu.
Kariyerinde 17 kez gol krallığı yaşayan "Bombacı", ülkesiyle bir de Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.
 
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