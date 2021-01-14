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Bayern Münih’e büyük şok

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Avrupa'da ve Almanya'da tüm kupalara adeta ambargo koyan Bayern Münih, bu kez büyük bir şok yaşadı. İkinci lig temsilcisi HolsteinKiel'e penaltı atışları sonunda 8-7 yenilen Bayern Münih, Almanya Kupası'na 2. turda veda etti

Bayern Münih’e büyük şok
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Almanya Kupası'nın 2. turunda HolsteinKiel, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 berabere sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonunda son Bayern Münih'i 8-7 mağlup ederek üst tura çıktı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda Holstein Stadı'nda İkinci Lig (Bundesliga 2) takımlarından HolsteinKiel'e konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 14. dakikada SergeGnabry ve 37. dakikada Fin Bartels'in karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 48. dakikada LeroySane'nin golüyle skoru 2-1 yaptı.
HolsteinKiel, maçın bitimine saniyeler kala 90+5. dakikada HaukeWahl ile bir gol daha buldu ve maçın normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Maçın uzatma bölümlerinde gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.
HolsteinKiel, penaltılarda Bayern Münih'e 8-7 üstünlük sağlayarak Almanya Kupası'nda 3. tura çıktı.
20 yıl sonra bir ilk
Son iki sezondur Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih, 20 yıl sonra ilk kez bu turnuvada 2. turu geçemedi.
 
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