Bayern Münih, Wolfsburg’u 2 golle geçti

Bayern Münih, Bundesliga’nın 2. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Wolfsburg’u konuk etti.
Ev sahibi ekip 33. dakikada Jamal Musiala ve 44. dakikada Thomas Müller’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligin ilk haftasında Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 6-1 yenen Bayern Münih ilk iki haftada aldığı iki galibiyetle puanını 6’ya çıkardı.
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