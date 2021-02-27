Bayern Münih'ten Köln'e beş kardeş

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Köln'ü 5-1 yenerek iki haftalık aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 23. haftasında Allianz Arena'da Köln'ü konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 33. dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Köln 49. dakikada Ellyes Skhiri'nin toplu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Bu golden sonra toparlanan Bayern Münih, 65. dakikada Robert Lewandowski, 82. ve 86. dakikalarda Serge Gnabry ile 3 gol buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Ligde iki maç aradan sonra galip gelen lider Bayern Münih puanını 52'ye çıkarırken Köln 21 puanda kaldı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Borussia Dortmund, sahasında Arminia Bielefeld'i 3-0, Wolfsburg Hertha Berlin'i 2-0, Stuttgart da Schalke 04'ü 5-1 yendi.