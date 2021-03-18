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Bayern Münih'te Hansi Flick etkisi

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Bayern Münih, Hansi Flick yönetiminde Avrupa futbolunu domine ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Alman ekibi, tarihinde ilk defa üst üste ikinci kez Devler Ligi'ni kazanmayı hedefliyor

Bayern Münih'te Hansi Flick etkisi
Bayern Münih'in tarihinde 3 Kasım 2019'da atılan bir imza unutulmazlar arasına girdi. O tarihte, sıkıntılı günler geçiren Alman ekibi, NikoKovac'ın görevine son vererek HansiFlick'i takımın başına getirdi.
Alman Milli Takımı'nda Löw'ün yardımcılığını yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının, Bavyera ekibinde geçici bir süre görev yapması bekleniyordu. Buna rağmen HansiFlick sıra dışı bir performansla yaklaşık 1.5 yılda takımına 6 kupa kazandırdı.
Flick yönetiminde tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşan BayernMünich, Şampiyonlar Ligi kupasını üçüncü kez müzesine götürdü. Bavyera ekibi, şimdi de HansiFlick'le tarihinde ilk defa üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı planlıyor.
Devler Ligi'nde Lazio'yu iki maçta da yenerek çeyrek finale kalan Bayern Münih, böylece hedefine bir adım daha yaklaştı. Bundesliga'da 4 puan farkla lider durumda bulunan Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde HansiFlick yönetimde mağlubiyet yaşamadı.
 
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