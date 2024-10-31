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Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor

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Profesyonel kariyerinin tamamını Bayern Münih'te geçiren Thomas Müller, yol ayrımına geldi. 35 yaşındaki Müller'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi

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Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor
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Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor. Bayern Münih'in altyapısına 2000 yılında giren Thomas Müller, 2009 yazında A Takıma yükselmişti.
35 yaşındaki Müller'in sezon sonunda Bayern Münih'le geçen kariyerine nokta koyacağı iddia edildi.
BAYERN MÜNİH'TEN MLS'E
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih'te efsaneleşen Thomas Müller'in gelecek sezon MLS'e transfer olacağı yazıldı.
Yine haberde yer alan bir bilgiye göre 35 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa'da başka bir takımda oynamak istemediği için ABD'ye gitmeye sıcak bakıyor.
MÜLLER KUPALARI SÜPÜRDÜ
Thomas Müller başarılarla dolu kariyerinde Bavyera ekibiyle birlikte, toplam 12 kez Bundesliga'da mutlu sona ulaştı.
6 kez Almanya Kupası'nı kazanan Müller, 2 kez de Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazandı.
İstikrarıyla dikkat çeken Alman oyuncu, Bavyera ekibinde 719 maçta forma giydi.
 
 
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