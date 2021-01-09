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Bayern Münih şok oldu

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Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi

Bayern Münih şok oldu

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.
Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle 2-0 öne geçti.
Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus’un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı.
Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.
 
 

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Etiketler; #Bayern Müni #Bundesliga
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