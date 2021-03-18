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Bayern Münih rahat turladı

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Lazio karşı karşıya geldi. Alman ekibi 4-1 kazandıkları ilk maçın rövanşını 2-1 kazanarak adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

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Bayern Münih rahat turladı

Bayern Münih, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Lazio'yu rövanşta 2-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Lewandowski ve Moting kaydetti.

Bayern Münih ile Lazio, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında karşı karşıya geldi.

İlk mücadeleyi 4-1 kazanan Bayern Münih, 33. dakikada Lewandowski ile öne geçti. Bavyera ekibi, 73. dakikada Moting'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Son sözü 82. dakikada Parolo söyledi ve Bayern Münih, Lazio'yu 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Lazio'da Vedat Muriqi maça 11'de başladı ve 6. dakikada yerini Andreas Pereira'ya bıraktı.

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