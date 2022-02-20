Bayern Münih ikinci yarıda açıldı

Bayern Münih, Bundesliga’nın 23. haftasında son sırada yer alan Greuther Fürth’ü Allianz Arena’da konuk etti.
Konuk ekip 42. dakikada Branimir Hrgota’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 46. ve 82. dakikalarda Robert Lewandowski, 61. dakikada Sebastian Griesbeck kendi kalesine ve 90+1. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
BORUSSİA DORTMUND, RAKİBİNİ GOL YAĞMURUNA TUTTU
Borussia Dortmund da sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 6-0 yendi.
Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 26. ve 82. dakikada Marco Reus, 32. dakikada Donyell Malen, 70. dakikada Marius Wolf, 74. dakikada Youssoufa Moukoko ve 90+1. dakikada penaltıdan Emre Can attı..
Böylelikle, 55 puanı bulunan Bayern Münih, puanını 49'a çıkaran en yakın rakibi Borussia Dortmund’un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Borussia Mönchengladbach ise 26 puanla 13. sırada yer alırken, 13 puanı bulunan Greuther Fürth de 18. ve son sırada yer alıyor.
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