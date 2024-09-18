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Bayern Munih, Dinamo Zağreb’i ezdi geçti

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçında Bayern Münih, sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Mücadeleyi 9-2 Bayern Münih 9-2 kazandı

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Bayern Munih, Dinamo Zağreb’i ezdi geçti
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Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçında Bayern Münih ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. TRT 1'den canlı yayınlanan mücadeleyi 9-2 Bayern Münih kazandı. Harry Kane attığı 4 golle yıldızlaştı.
Maçta Bayern'in golleri; 19., 58., 73. ve 78. dakikalarda Kane, 33. dakikada Guerreiro, 38. ve 61. dakikalarda Olise, 85. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Goretzka'dan geldi.
Dinamo Zagreb'in golleri ise 49. dakikada Petkovic ve 50. dakikada Ogiwara'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Devler Ligi sezonuna 3 puanla başladı.Bayern Münih, ikinci maçında Aston Villa’ya konuk olacak. Dinamo Zagreb ise aynı haftada Monaco’yu konuk edecek.
Bayern Münih'in tecrübeli forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 33'e yükselterek bu arenada en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu. Harry Kane, Şampiyonlar Ligi tarihinde penaltıdan hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
 
 
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