Bayern Münih, Bochum'u yedi bitirdi

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bochum'a konuk oldu. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçta kazanan 7-0'lık skorla Bavyera ekibi oldu.

Nagelsmann'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Leroy Sane, Matthijs De Ligt, Kingsley Coman, Sadio Mane (2), Serge Gnabry ve kendi kalesine Cristian Gamboa kaydetti.

Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Bayern 9 puanla liderliğini sürdürürken, ligin son sırasındaki Bochum ise henüz puanla tanışamadı.



