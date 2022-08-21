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Bayern Münih, Bochum'u yedi bitirdi

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Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, rakibini 7-0'lık skorla mağlup etti

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Bayern Münih, Bochum'u yedi bitirdi
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bochum'a konuk oldu. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçta kazanan 7-0'lık skorla Bavyera ekibi oldu. 
Nagelsmann'ın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Leroy Sane, Matthijs De Ligt, Kingsley Coman, Sadio Mane (2), Serge Gnabry ve kendi kalesine Cristian Gamboa kaydetti. 
Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Bayern 9 puanla liderliğini sürdürürken, ligin son sırasındaki Bochum ise henüz puanla tanışamadı. 
 
 
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