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Bayern Münih, Bochum'u 'yedi' bitirdi

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Bochum'u 7-0 mağlup etti

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Bayern Münih, Bochum'u 'yedi' bitirdi

Bayern Münih, ligin 5. haftasında Allianz Arena'da Bochum'u ağırladı.

İlk yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip 17. dakikada Leroy Sane, 27. dakikada Joshua Kimmich ve 32. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle 3-0 öne geçti. Maçın 43. dakikasında Bochumlu futbolcu Vasileios Lampropoulos'un meşin yuvarlağı kendi kalesine göndermesiyle ev sahibi ekip, ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 61. dakikada Robert Lewandwski, 65. dakikada Joshua Kimmich ve 79. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 13'e çıkardı. Bochum ise 3 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederken, Mainz 05-Freiburg ve Bielefeld-Hoffenheim karşılaşmaları golsüz berabere sonuçlandı.

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